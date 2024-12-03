Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения

ИЗВЕСТИЯ Отцу четырех детей, которые насмерть отравились средством от насекомых в частном доме в Красноярском крае, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
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