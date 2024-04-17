В трех районах Петербурга с 19 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Кировском, Красносельском и Петроградском В Кировском районе Петербурга с 19 апреля по 12 мая ограничат движение транспорта на перекрёстке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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