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Звезда «Кадетства» и «Балабола» Вадим Андреев может уйти в монастырь

Звезда «Кадетства» и «Балабола» Вадим Андреев может уйти в монастырь

Звезда сериалов «Кадетство», «Молодежка» и «Балабол» Вадим Андреев планирует уйти в монастырь, если его супруга Галина, с которой он прожил больше 47 лет в браке, уйдет из жизни раньше, чем он, пишет Леди Mail.

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