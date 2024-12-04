Звезда «Кадетства» и «Балабола» Вадим Андреев может уйти в монастырь

Звезда сериалов «Кадетство», «Молодежка» и «Балабол» Вадим Андреев планирует уйти в монастырь, если его супруга Галина, с которой он прожил больше 47 лет в браке, уйдет из жизни раньше, чем он, пишет Леди Mail.