Фотографии Реадовского парка напечатали в международном журнале

Снимок ручья в Реадовском парке Смоленска попал в международный журнал Снимок Александры Нененковой из Смоленска попал в ежемесячный международный журнал Artells родом из стильной столицы Америки – Нью-Йорка.
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