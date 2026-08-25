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Бородавко о сборе своей группы в Италии: «У всех визы получены, 28 августа вылетаем. В полном составе, в том числе Большунов»

Тренер Юрий Бородавко рассказал, что лыжники его группы получили визы и 28 августа отправятся на сбор в Италию.

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