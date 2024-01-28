Врач Бакаева: неалкогольная жировая болезнь печени бывает у худых людей

Главный фактор риска неалкогольной жировой болезни печени — избыточный вес или ожирение. Но это заболевание может развиться и при нормальном весе, поэтому всем людям стоит раз в год проходить диспансеризацию и делать УЗИ брюшной полости.
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