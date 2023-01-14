Пять товарищеских матчей с участием сборной России могут пройти в 2023 году

Футболисты сборной России могут провести пять товарищеских матчей в течение 2023 года. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что отстраненная от международных турниров мужская сборная страны проведет пять товарищеских матчей в этом году.
Футболисты сборной России могут провести пять товарищеских матчей в течение 2023 года. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что отстраненная от международных турниров мужская сборная страны проведет пять товарищеских матчей в этом году.
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