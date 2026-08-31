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ИА Регнум

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Польше грозят отстранением от ОИ из-за скандала с главой олимпийского комитета

Польше грозит отстранение от Олимпийских игр, которые будут проходить в Лос-Анджелесе в 2028 году, из-за скандала с главой олимпийского комитета республики Радослава Песевича.

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