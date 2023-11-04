Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО

© РИА Новости . Сергей Мальгавко Киевский режим ночью 4 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями.
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