Бытовые хитрости на все случаи жизни

Зачастую бытовые хитрости передаются из поколения в поколение. Мы решили собрать несколько неизвестных лайфхаков, которые вряд ли вам встречались ранее.
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