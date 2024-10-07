Конгрессмен Тернер: не следует возражать против удара по ядерным объектам Ирана

США не должны выступать против возможного израильского военного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил председатель специального комитета по разведке палаты представителей конгресса республиканец Майк Тернер.
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