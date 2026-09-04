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Авто - Мото - Новости

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Автоэксперт Виноградов рассказал, как изменилась Lada Niva Legend

Автоэксперт Виноградов рассказал, как изменилась Lada Niva Legend

Культовый внедорожник получил долгожданное обновление. Журналист издания «За рулём» Александр Виноградов одним из первых опробовал модернизированную трёхдверную Niva Legend и поделился главными впечатлениями.

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