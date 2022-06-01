Сенатор Пушков заявил, что эмбарго ЕС на нефть из России не учитывает интересы европейской экономики

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на согласование лидерами стран Евросоюза шестого пакета санкций против России, который предполагает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на согласование лидерами стран Евросоюза шестого пакета санкций против России, который предполагает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти.
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