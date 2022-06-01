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Сенатор Пушков заявил, что эмбарго ЕС на нефть из России не учитывает интересы европейской экономики

Сенатор Пушков заявил, что эмбарго ЕС на нефть из России не учитывает интересы европейской экономики

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на согласование лидерами стран Евросоюза шестого пакета санкций против России, который предполагает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти.

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