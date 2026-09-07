Компакт-диски вернулись, и мы думаем, что знаем почему

Автор: Rob Sheffield - Роб Шеффилд Продажи CD снова на подъеме. Согласно отраслевому отчету Luminate, в первой половине 2026 года наблюдался 16-процентный рост продаж CD — и вас может удивить, кто их покупает.
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