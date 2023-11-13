Ученики школы «Покровский квартал» совершили восхождение на вулкан в Камчатском крае

Команда школы «Покровский квартал» в рамках Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений» совершила восьмидневный поход в Камчатском крае от Мутновской ГеоТЭС через перевал Вилючинский и восхождение на кальдеру вулкана Мутновский.