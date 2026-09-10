Мирошник: Украина торгуется пленными как на рынке

Украина относится к обмену военнопленными как к «торговле на привозе», выборочно забирая своих военнослужащих, из-за чего сотни украинских солдат годами остаются в плену, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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