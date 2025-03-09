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Россиянам напомнили о рисках при оплате ЖКХ

Россиянам напомнили о рисках при оплате ЖКХ

«Моифинансы.рф»: Перед оплатой ЖКХ нужно убедиться, что квитанция настоящая При наличии любых подозрений, что полученная квитанция на оплату ЖКУ поддельная, не стоит перечислять деньги — сперва следует убедиться, что документ настоящий, заявила агентству «Прайм» Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.

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