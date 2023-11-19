Сенатор Лоулер назвал Китай величайшим геополитическим врагом для США

Член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Лоулер призвал администрацию действующего президента Джо Байдена "быть решительной" в отношении Китая, назвав страну "величайшим геополитическим врагом в мире".
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