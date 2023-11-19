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Сенатор Лоулер назвал Китай величайшим геополитическим врагом для США

Сенатор Лоулер назвал Китай величайшим геополитическим врагом для США

Член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Лоулер призвал администрацию действующего президента Джо Байдена "быть решительной" в отношении Китая, назвав страну "величайшим геополитическим врагом в мире".

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