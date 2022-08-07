Усман – о победе младшего брата в финале TUF: «Более чем горд!»

Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Камару Усман отреагировал на победу младшего брата Мохаммеда в 30-м сезоне The Ultimate Fighter.
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