Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Усман – о победе младшего брата в финале TUF: «Более чем горд!»

Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Камару Усман отреагировал на победу младшего брата Мохаммеда в 30-м сезоне The Ultimate Fighter.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх