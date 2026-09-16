Фон дер Ляйен: торговый дефицит ЕС с Китаем достиг €1 млрд в день

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговый дефицит ЕС с Китаем составляет €1 млрд в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Самый влиятельный...
- Посольство РФ в Д...
- "Остановилось сер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым