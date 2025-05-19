Названы грибы, за сбор которых могут оштрафовать на 1 млн рублей

Причем за продажу таких грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей В России за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".