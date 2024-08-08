Сердце Краснодара с Курской областью: сбор помощи для пострадавших от обстрелов

В качестве помощи граждане могут принести в "Дом молодёжи" (г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11) постельные принадлежности, одежду и обувь, продукты, гигиенические средства, одноразовые пеленки и детское питание.
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