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Сердце Краснодара с Курской областью: сбор помощи для пострадавших от обстрелов

Сердце Краснодара с Курской областью: сбор помощи для пострадавших от обстрелов

В качестве помощи граждане могут  принести в "Дом молодёжи" (г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11) постельные принадлежности, одежду и обувь, продукты, гигиенические средства, одноразовые пеленки и детское питание.

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