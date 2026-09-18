Вернувшаяся в шоу-бизнес после "отмены" Настя Ивлеева показала, как сходила в баню. 35-летняя блогерша опубликовала новые фотографии с отдыха, на которых лежит в бикини, пока ей делают массаж банным веником, и ездит верхом.