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SPLETNIK

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Вернувшаяся в шоу-бизнес после "отмены" Настя Ивлеева показала, как сходила в баню

Вернувшаяся в шоу-бизнес после "отмены" Настя Ивлеева показала, как сходила в баню

Вернувшаяся в шоу-бизнес после "отмены" Настя Ивлеева показала, как сходила в баню. 35-летняя блогерша опубликовала новые фотографии с отдыха, на которых лежит в бикини, пока ей делают массаж банным веником, и ездит верхом.

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