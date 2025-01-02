NYT: санкции не смогли превратить российский рубль в руины

Надежды на то, что экономика России рухнет под давлением санкций, не оправдались. Дебаты об эффективности рестрикций возобновятся с новой силой после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщила газета The New York Times.
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