В СК России прокомментировали удар по машине журналистов в ДНР

Удар по машине российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР) нанесли вооруженные формирования Украины, их преступление зафиксировано, заявили в военном следственном управлении по объединенной группировке войск.
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