Ищу работу сиделки в Донецке - Договорная

Обеспечу качественный уход за тяжелобольными или престарелыми людьми, работаю в любые праздничные дни, ваши близкие будут окружены заботой и помощью во всём, большой опыт ухода за пожилыми людьми, имеющими различные потребности в помощи, имею медицинское образование, работаю с онкологией, с людьми после инсульта, сахарного диабета, послеоперационного периода и так далее, ухаживаю за ходячими и лежачими больными.