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Иркутск Сегодня

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Иркутянин накопил...
  • Игорь Васиков
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  • Traveller
    Ещё бы!!! Бизнес развивается, доходв толстобрюхих увеличиваются!!! Лафа!!!Священнослужители...

Водитель исчез. В Усолье-Сибирском ищут владельца сгоревшего авто

В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают владельца сгоревшего автомобиля. Пожар случился ночью 19 августа — на объездной автодороге Р-255 «Сибирь», недалеко от развилки на старый Китойский мост, в кювете сгорел автомобиль.

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