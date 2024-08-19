Водитель исчез. В Усолье-Сибирском ищут владельца сгоревшего авто

В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают владельца сгоревшего автомобиля. Пожар случился ночью 19 августа — на объездной автодороге Р-255 «Сибирь», недалеко от развилки на старый Китойский мост, в кювете сгорел автомобиль.