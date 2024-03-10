Противостоять русским «Орланам» и Су-34 Украина может только фейками

Чиновники Пентагона в беседе с New York Times заявили, что заявления ЦИПсО о сбитых российских самолетах — ложь На границе ДНР и Запорожской области (Угледарский и Времевский участки фронта) с начала марта продолжаются тяжелые позиционные бои.