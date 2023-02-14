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Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 63 очка в 53 играх

Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 63 очка в 53 играх

Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (1:2 Б).

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