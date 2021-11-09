Почему мне симпатичен Лукашенко и неприятен Путин

Театр абсурдаПолитикаПочему мне симпатичен Лукашенко и неприятен Путин автор - Советский патриот Если вкратце, Батька симпатичен за то, что он не вытирает ноги об нашу советскую историю.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsergmannУважаю позицию автора, правильно подметил.Жорж Милославский...заказная статья. Цель, - поссорить братские народы.Сергей НиколаевичСам херню сморозил, сам себя и похвалил дебил.Православный Коммунист Православный Коммунистты правда идиёт ?*Православный Коммунист Православный КоммунистАндрейну блин и кодла здесь собралась-сплошь кровавые лосегубы-рашкинцы. А автор-советско-антисоветский патриот-член партии ЧЛЕНОВ ПАРТИИ?Сергей НиколаевичНу тебе уж точно в подметки собравшиеся не годятся, тебе партия не нужна ты и так член и без партии.VV949Специалист по притягиванию м-де к бороде???Евгений ГоголевРазве небыло ошибок при СССР? Полно и об этом переодически напоминает Путин. А разве сделать выводы из прошлых ошибок, это плохое отношение к советскому периоду. Самая большая ошибка советской власти, это то, как они устроили территориально деление России (СССР) и заигрывания с нац. окраинами за счёт РСФСР. Лично я, вспоминаю времена СССР с настольгией. Добрые времена.Алексей БулинНадо быть круглым идиотом, чтобы прошлое оценивать с позиций сегодняшнего дня. Да, я тоже считаю, что деление страны по национальному принципу не удачное, а можно было сделать по-другому, когда страна распадалась на десятки составляющих. Ах да, я совсем забыл, что нынешние леберасты гораздо умней В.И. Ленина.Алексей АКВсе правильно Путин говорит , автор простоьне знает историю и не понимает нюансов.Алексей БулинИсторию не знаете именно вы вместе с записным антисоветчиком и антикоммунистом Путиным.Алексей АКНе тебе вякать , что я знаю или нет ! Сейчас коммунистов не существует, а ты можешь жевать старые советские калоши.Удачи.Регина ТолстоброваПутин ярый и очень злобный антисоветчик. Мне тоже не нравится, что президент, как баба, поливает прошлое нашей страны. Скромнее надо быть, скромнее и следить за своей речью. надоело это все слушать.Алексей АКНаверное , все же ...Толстолоба...Путин говорит , о ом что было, а не расписывает о рае . В СССР было много хорошего , и много плохого , иначе - не развалился бы.Алексей БулинА откуда Путин может знать историю, если вместо учёбы он занимался борьбой как в школе, так и в ВУЗе. И чем кроме антисоветчины можно объяснить нарушение ПРИСЯГИ бывшим офицером КГБ.Вася SubWay RecordsО политиках судят не по словам, а по делам. Наболтать можно всё, что угодно. И о коммунизме к 1980 году, и об отдельной квартире каждой советской семье к 2000.Вася SubWay RecordsВот и Лукашенко любит покрасоваться-поболтать. А на деле всячески тормозит создание союзного государства с Россией. Если он такой любитель Советского Союза, то почему уже 20 лет саботирует начало реальной деятельности Союзного государства? И почему белорусские политологи-эксперты-журналисты, да и сам Лукашенко допускают неприязненные высказывания в адрес России? Ведь принципом Советского Союза было "союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь". А Лукашенко и союз торпедирует, и Россию поругивает. То есть, на деле, он противник Советского Союза, своим поведением отрицает основные его принципы. А на словах - да, он великий демагог.Taurus ZmeiВася а что будет если скрестить ежа с змеёй?Гришаев СергейВысер коммика. Наврал нехило, - ну от них правды...Гришаев СергейТомара Тычковалукашенко тебе приятен тем, что старается служить и нашим и вашим? Достойный " герой" нашего времени , как и ты лживый " патриот"Любовь Уваисоваавтор все смешал в одной миске. А Лукашенко все время пытается усидеть даже на 3х стульях и его в пример ставить смешно. А про многие выпускаемые товары в СССР правильно сказал. И плановая экономика особенно в пищевой промышленности совершенно была не нужна.Комментировать
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