В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями

Уголовные дела о грубом нарушении общественного порядка и покушении на убийство возбудили в Приморье по факту массовой стычки мигрантов с местными жителями во Владивостоке, об этом 28 августа сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
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