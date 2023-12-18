Россия, ты за кого?

сергей Игнатов При этом видно что "здравомышлящих" становится все меньше и недееспособнее. И это радует.

АЛ Антонина Лаврентьева Похоже проявляется без оглядки пятая колонна .Пора СМЕРШ организовывать.Наши настоящие мужчины на фронте бьются за будущее нашей России, народ делает все для победы над врагом, а эти короеды пытаются грызть ее изнутри .Задание получили? Запоминайте их, пригодится.