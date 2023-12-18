Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • demyr150648
    Вот и там - точно также: повязаны все: менты. администрация всех уровней, диаспора, арендаторы мест, крышующие опг. В...Филиал «Черкизона»
  • Леонид Руси
    А можно ещё горохострельными трубочками вооружиться...Командир ВСУ наме...
  • Valentina hohlova
    диаспоры МВД и выше все повязаны. Видимо у них гром не грянул. а когда грянет весь это шлак на нас свалится на наши г...Филиал «Черкизона»

Россия, ты за кого?

Россия, ты за кого?

Автор: Александр Проханов Путин идёт на выборы. Он заявил об этом в Кремле в Георгиевском зале, где на белом мраморе золотом начертаны имена героических полков, батарей и флотских экипажей.

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Комментарии
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сергей Игнатов
При этом видно что &quot;здравомышлящих&quot; становится все меньше и недееспособнее. И это радует.
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6 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Похоже проявляется без оглядки пятая колонна .Пора СМЕРШ организовывать.Наши настоящие мужчины на фронте бьются за будущее нашей России, народ делает все для победы над врагом, а эти короеды пытаются грызть ее изнутри .Задание получили? Запоминайте их, пригодится.
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2 час.
Александр Денисов
Неспроста Путина выдвинула группа вип интеллигенции, хотя всем понятно, что это от слова &quot;телега&quot; и всеки разны грантоеды от госзаказов. Почему-то не от людей создающих фактическую прибавочную стоимость.
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1 час.

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