Автор: Александр Проханов Путин идёт на выборы. Он заявил об этом в Кремле в Георгиевском зале, где на белом мраморе золотом начертаны имена героических полков, батарей и флотских экипажей.
Россия, ты за кого?
Комментарии
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сергей Игнатов
При этом видно что "здравомышлящих" становится все меньше и недееспособнее. И это радует.
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6 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Похоже проявляется без оглядки пятая колонна .Пора СМЕРШ организовывать.Наши настоящие мужчины на фронте бьются за будущее нашей России, народ делает все для победы над врагом, а эти короеды пытаются грызть ее изнутри .Задание получили? Запоминайте их, пригодится.
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2 час.
Александр Денисов
Неспроста Путина выдвинула группа вип интеллигенции, хотя всем понятно, что это от слова "телега" и всеки разны грантоеды от госзаказов. Почему-то не от людей создающих фактическую прибавочную стоимость.
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1 час.
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