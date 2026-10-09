В КСИР сообщили об ударе по крупному газовозу в Ормузском проливе

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили об ударе по крупному судну NV Sunshine, перевозившему сжиженный нефтяной газ, сообщает агентство Tasnim.
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