Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева Прикаспийские страны поддержат самые жесткие действия Исламской Республики Константин Ольшанский Фото: IMAGO/CFOTO/ ТАСС Киевский режим, пытаясь отвлечь внимание от провалов на фронте, решился на отчаянную, но крайне опасную провокацию.
Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева
Комментарии
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Борис Леонтьев
И очень хотелось бы, чтобы персы свой налёт совершили одновременно вместе с нашими
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1 м.
Игорь Кузнецов
"Громкие заявления" обычно не завершаются ударами. И вот: - Тегеран потребовал от Киева компенсацию за потопленное в Каспийском море судно. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации. Вот ведь как "трактуют" слова чтобы не ввязываться в прямое противостояние.
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1 м.
Alex Nемо
Поживём посмотрим. Хотя конечно, в отличии от России, Иран красных линий не рисует, а бьёт туда куда нужно и больнее всего...
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1 м.
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