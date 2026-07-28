Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева

Игорь Кузнецов

"Громкие заявления" обычно не завершаются ударами. И вот: - Тегеран потребовал от Киева компенсацию за потопленное в Каспийском море судно. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации. Вот ведь как "трактуют" слова чтобы не ввязываться в прямое противостояние.