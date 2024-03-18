В Волгоградской области выберут лучшего педагога дополнительного образования Заявки на конкурс "Лучший педагог дополнительного образования-2024" принимаются до 22 марта 2024 года.
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В Волгоградской области выберут лучшего педагога дополнительного образования Заявки на конкурс "Лучший педагог дополнительного образования-2024" принимаются до 22 марта 2024 года.