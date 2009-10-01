Бывший футболист «Интера» Уэсли Снейдер вспомнил о победе над московским ЦСКА (1:0, 1:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2009/10.
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