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Снейдер — о ЛЧ-2009/10: «ЦСКА был одним из самых сильных соперников на пути к финалу. Возможно, самым сильным»

Снейдер — о ЛЧ-2009/10: «ЦСКА был одним из самых сильных соперников на пути к финалу. Возможно, самым сильным»

Бывший футболист «Интера» Уэсли Снейдер вспомнил о победе над московским ЦСКА (1:0, 1:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2009/10.

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