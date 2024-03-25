Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" публиковал фото из Турции

Шамсидин Фаридуни, подозреваемый в совершении теракта, выставлял фото из СтамбулаРИА Новости узнали, что 23 февраля Шамсидин Фаридуни, подозреваемый в теракте в "Крокус сити холле", публиковал на своей странице в соцсетях фотографии из Стамбула.