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Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" публиковал фото из Турции

Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" публиковал фото из Турции

Шамсидин Фаридуни, подозреваемый в совершении теракта, выставлял фото из СтамбулаРИА Новости узнали, что 23 февраля Шамсидин Фаридуни, подозреваемый в теракте в "Крокус сити холле", публиковал на своей странице в соцсетях фотографии из Стамбула.

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