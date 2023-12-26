МК: задержанный за убийство актер из «Слова пацана» оказался рецидивистом

Актер Сергей Базанов, сыгравший эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ранее привлекался к ответственности за хранение оружия, кражи и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.
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