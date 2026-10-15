Политолог Юрий Баранчик подтвердил, что военкоры всё это время писали и говорили правду.Владимир Соловьёв в своей программе "Полный контакт", вышедшей в эфир 13 октября, обратил внимание на то что Вооружённые силы России планомерно наносят удары по землям, ранее именовавшимся Украиной, где обосновались преступники нацистского толка.
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