Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему СССР 70 лет скрывал, сколько стоило построить Узбекистан

Почему СССР 70 лет скрывал, сколько стоило построить Узбекистан

В 1991 году в Кремль лёг доклад, который не планировалось рассекречивать никогда. Первый премьер-министр России Иван Силаев передал президенту Ельцину цифры из закрытого фонда, основанного ещё в 1923 году.

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