"Ъ": пациенты пожаловались на требование сдавать ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации

Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав России с просьбой оказать влияние на больницы из-за требования предоставлять результаты ПЦР-тестов при плановой госпитализации, при этом тестирование не предлагается сделать бесплатно по ОМС.
Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав России с просьбой оказать влияние на больницы из-за требования предоставлять результаты ПЦР-тестов при плановой госпитализации, при этом тестирование не предлагается сделать бесплатно по ОМС.
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