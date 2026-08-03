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Царьград

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Instagram ввел предупреждение в клипе Арианы Гранде о РПП

Instagram ввел предупреждение в клипе Арианы Гранде о РПП

Instagram* добавил предупреждение о расстройствах пищевого поведения в клип Арианы Гранде. Певица планирует взять перерыв в публичной деятельности после тура Eternal Sunshine из-за обсуждений её здоровья.

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