У живых организмов правая и левая стороны редко бывают полностью одинаковыми. У человека сердце обычно расположено слева, а у японских сухопутных улиток зеркальная особенность может проявляться уже в форме раковины: у одних она закручена по часовой стрелке, у других — в противоположную сторону.