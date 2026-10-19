У живых организмов правая и левая стороны редко бывают полностью одинаковыми. У человека сердце обычно расположено слева, а у японских сухопутных улиток зеркальная особенность может проявляться уже в форме раковины: у одних она закручена по часовой стрелке, у других — в противоположную сторону.
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