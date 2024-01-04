Лукашенко подписал закон о гарантиях для уходящего президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках, которые включают в себя такие гарантии для уходящего президента, как неприкосновенность для главы государства и его семьи, а также выделение государственной недвижимости с охраной.
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