Как и с чем стильно носить длинные платья весной: 15 великолепных идей

Получить изысканный и невероятно женственный образ можно при помощи роскошного длинного платья. Раньше такие модели выбирали исключительно для вечеринок и различных светских мероприятий, сейчас же длинное платье носят на работу, свидания и даже на прогулку.
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