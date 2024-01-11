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Что известно о задержании директора архангельского филиала "Билайна": силовики "пришли" на совещание

Что известно о задержании директора архангельского филиала "Билайна": силовики "пришли" на совещание

Директора архангельского филиала "Билайна" задержали прямо во время совещания, пишет "Фонтанка".Директор архангельского филиала "Билайна" был задержан прямо во время одного из рабочих совещаний, пишет "Фонтанка" 10 января.

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