Что известно о задержании директора архангельского филиала "Билайна": силовики "пришли" на совещание

Директора архангельского филиала "Билайна" задержали прямо во время совещания, пишет "Фонтанка".Директор архангельского филиала "Билайна" был задержан прямо во время одного из рабочих совещаний, пишет "Фонтанка" 10 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии