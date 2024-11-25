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Сбер назвал тройку самых популярных мошеннических схем в 2024 году

В 2024 году взлом аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» стал одним из самых распространенных видов мошенничества, составив около 40% всех случаев, как сообщил Сергей Велигодский, директор департамента по борьбе с мошенничеством в Сбербанке.

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