Сбер назвал тройку самых популярных мошеннических схем в 2024 году

В 2024 году взлом аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» стал одним из самых распространенных видов мошенничества, составив около 40% всех случаев, как сообщил Сергей Велигодский, директор департамента по борьбе с мошенничеством в Сбербанке.