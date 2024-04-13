Тайна развода Лерчеков: знойный танцор мог разрушить крепкую инста-семью Татьяна СергееваНедавно блогеры Валерия и Артем Чекалины, известные своим коллективным псевдонимом «Лерчеки», стали героями громкого судебного процесса.
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