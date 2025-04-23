В Краснодарском крае полицейские организовали ярмарку вакансий для старшеклассников и студентов

В районном Дворце культуры сотрудники ОМВД России по Усть-Лабинскому району и Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Краснодарскому краю организовали масштабную ярмарку вакансий для старшеклассников и студентов.
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