В России завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Как пишет РИА Новости, мини-ракеты в первую очередь предназначены для малых беспилотников и квадрокоптеров, которые активно применяются на линии боевого соприкосновения для разведки и ударов.
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